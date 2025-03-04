Зеленскому предложили сделать козлом отпущения своего соратника

Европейские чиновники предлагают главе киевского режима Владимиру Зеленскому ради примирения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом возложить вину за разлад на кого-нибудь из своих соратников, например главу Офиса Андрея Ермака, сообщает Semafor.
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