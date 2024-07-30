Германия больше не является образцовой страной. Мнение

Германия больше не является образцовой страной и находится под давлением из-за глобальных перемен, заявил немецкий экономический и социальный исследователь Андреас Херто 30 июля в статье для журнала Focus Online.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии