Эксперт прогнозирует, что к сентябрю 2024 года рынок биткоинов достигнет 2 триллионов долларов

Биткоин преодолевает значительный порог в $50 тыс., вызывая волну оптимизма среди инвесторов. EGRAG CRYPTO, известный трейдер на платформе X активно поощряет своих последователей позитивными взглядами на будущее биткоина.
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