Москва решила проблему с «миллиардами рупий», пойдя у Нью-Дели на поводу Прибыль наших экспортеров энергоносителей пойдет на развитие Индии, а не России России удалось решить проблему с «миллиардами рупий», которые с 2022 года копились на счетах российских экспортеров в банках Индии.