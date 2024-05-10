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Москва решила проблему с «миллиардами рупий», пойдя у Нью-Дели на поводу

Москва решила проблему с «миллиардами рупий», пойдя у Нью-Дели на поводу

Москва решила проблему с «миллиардами рупий», пойдя у Нью-Дели на поводу Прибыль наших экспортеров энергоносителей пойдет на развитие Индии, а не России России удалось решить проблему с «миллиардами рупий», которые с 2022 года копились на счетах российских экспортеров в банках Индии.

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