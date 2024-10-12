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British Airways отменит сотни ключевых рейсов из-за нехватки самолётов

British Airways отменит сотни ключевых рейсов из-за нехватки самолётов

Масштабная отмена представляет собой очередную крупную проблему для западной авиакомпании, которая испытывает трудности с операционной деятельностью после снятия ограничений на поездки, связанных с пандемией.

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