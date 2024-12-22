Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Новоаннинском 🌟🌟🌟 Ежегодно городская администрация совместно с председателем городской думы Кабановой Н.
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Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Новоаннинском 🌟🌟🌟 Ежегодно городская администрация совместно с председателем городской думы Кабановой Н.