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В Советском районном суде проходят обыски. Что известно

В Советском районном суде проходят обыски. Что известно

При этом суд продолжает работать в штатном режиме.Трое судей Советского районного суда Ростова подозреваются в коррупции.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
И эти люди получают пожизненно большую з\п, толком то и не знаем какую. За принятое решение не отвечают, так как имеют своё мнение, а высший инстанции суд может поправить. Не много ли чести господа судьи? Дорого видимо эта должность стоит!
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