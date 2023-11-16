При этом суд продолжает работать в штатном режиме.Трое судей Советского районного суда Ростова подозреваются в коррупции.
В Советском районном суде проходят обыски. Что известно
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
И эти люди получают пожизненно большую з\п, толком то и не знаем какую. За принятое решение не отвечают, так как имеют своё мнение, а высший инстанции суд может поправить. Не много ли чести господа судьи? Дорого видимо эта должность стоит!
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