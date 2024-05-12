Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дитятко требует у Пескова уволить и учительницу и директора.. За патриотические взгляды..

Дитятко требует у Пескова уволить и учительницу и директора.. За патриотические взгляды..

"Яблоко" вместе с Катей Гордон опять перевозбудились. Теперь насчет рисунка 12-летней девочки Маши Москалевой.

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Комментарии
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Андрей
&quot;яблоко &quot;давно иноагент - пора оформить по закону.
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16 час.
В
Владимир
Врагов надо знать и начинать давить (перевоспитывать) с пеленок.
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16 час.

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