Дитятко требует у Пескова уволить и учительницу и директора.. За патриотические взгляды..

"Яблоко" вместе с Катей Гордон опять перевозбудились. Теперь насчет рисунка 12-летней девочки Маши Москалевой.
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