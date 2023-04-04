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Минобороны Индии заявило о снижении импорта и наращивании экспорта вооружений

Минобороны Индии заявило о снижении импорта и наращивании экспорта вооружений

Индия уменьшила импорт и значительно нарастила экспорт вооружений, его объемы увеличились в восемь раз в течение шести лет.

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