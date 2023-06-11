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Экс-игрок "Аякса" Булыкин заявил, что форвард Холанд многое сделал для "Манчестер Сити"

Экс-игрок "Аякса" Булыкин заявил, что форвард Холанд многое сделал для "Манчестер Сити"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за нидерландский "Аякс" и немецкий "Байер", прокомментировал игру норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в финале Лиги чемпионов с "Интером" (1:0).

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