Экс-игрок "Аякса" Булыкин заявил, что форвард Холанд многое сделал для "Манчестер Сити"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за нидерландский "Аякс" и немецкий "Байер", прокомментировал игру норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в финале Лиги чемпионов с "Интером" (1:0).