"Абрамсы" в грязи: ВСУ пускают в бой последний резерв

Украина начала перебрасывать американские танки Abrams M1 поближе к линии фронта. Информация носит предварительный характер и пока не подтверждалась серьёзными источниками, но публикуемые противником материалы позволяют сделать такой вывод.
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