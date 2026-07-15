SHAMAN продолжил концерт в Сочи после угрозы атаки БПЛА

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в Сочи продолжил концерт, несмотря на угрозу БПЛА. Зрители вернулись после перерыва, а артист исполнил без сопровождения хит «Я русский», держа российский флаг в руках и обращаясь к публике с патриотической речью.