SHAMAN продолжил концерт в Сочи после угрозы атаки БПЛА

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в Сочи продолжил концерт, несмотря на угрозу БПЛА. Зрители вернулись после перерыва, а артист исполнил без сопровождения хит «Я русский», держа российский флаг в руках и обращаясь к публике с патриотической речью.
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