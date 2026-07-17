ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

Азербайджан планирует возобновить авиасообщение с РФ по ряду направлений

Азербайджан планирует возобновить авиасообщение с РФ по ряду направлений

Азербайджан планирует возобновить авиаперелеты в ряд российских городов. Об этом 17 июля сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии