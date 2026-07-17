Азербайджан планирует возобновить авиасообщение с РФ по ряду направлений

Азербайджан планирует возобновить авиаперелеты в ряд российских городов. Об этом 17 июля сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.