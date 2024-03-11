Авербух признался, что отказался ставить Туктамышевой номер для «Русского вызова»

По словам хореографа, Елизавета выступила прекрасно. Хореограф и продюсер Илья Авербух отказал чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой в постановке номера для турнира шоу-программ фигуристов «Русский вызов» в Петербурге.
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