Авербух признался, что отказался ставить Туктамышевой номер для «Русского вызова»

По словам хореографа, Елизавета выступила прекрасно. Хореограф и продюсер Илья Авербух отказал чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой в постановке номера для турнира шоу-программ фигуристов «Русский вызов» в Петербурге.