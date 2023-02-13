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Сергей Карякин: «Постараюсь возглавить одну из федераций шахмат в регионе. Какой регион – объявлю в конце февраля»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что в конце февраля намерен возглавить одну из региональных федераций шахмат.

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