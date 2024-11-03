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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прищепов дебютировал в НХЛ – 2 броска и 3 хита за 13:30 против «Нэшвилла». «Колорадо» выбрал 20-летнего форварда в 7-м раунде драфта-2024

Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5).  Он провел на льду 13 минут 30 секунд и отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами.

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