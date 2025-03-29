Рязанская Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности из-за погоды

Туман в утренние часы снизит видимость на дорогах до 200 метров. Это повышает риски аварий. Водителей просят отказаться от резких и потенциально опасных маневров, особенно необдуманных обгонов - дорога просматривается недостаточно, чтобы можно было убедиться в том, что вы не столкнетесь со встречной машиной.