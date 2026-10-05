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ВС США заключили с корпорацией Raytheon контракт на производство ракет SM-6

ВС США заключили с корпорацией Raytheon контракт на производство ракет SM-6

Военно-морские силы США подписали контракт стоимостью $24,4 млрд с компанией Raytheon, входящей в состав «RTX», для ускорения производства ракет «Standard Missile-6» (SM-6).

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