На Урале отказались выпустить из-под стражи чиновников из Челябинска и Екатеринбурга

В Челябинске отказались выпустить из-под стражи бывших высокопоставленных чиновников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрена апелляционная жалоба защитника бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева на постановление Центрального районного суда от 14 октября 2024 года.
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