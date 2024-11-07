На Урале отказались выпустить из-под стражи чиновников из Челябинска и Екатеринбурга

В Челябинске отказались выпустить из-под стражи бывших высокопоставленных чиновников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрена апелляционная жалоба защитника бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева на постановление Центрального районного суда от 14 октября 2024 года.