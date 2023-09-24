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40% билетов на выставочные матчи НХЛ в Мельбурне были проданы в других штатах Австралии

«Аризона» и «Лос-Анджелес» стали первыми командами НХЛ, приехавшими в Австралию. В первом выставочном матче в рамках NHL Global Series «Койотис» одержали победу со счетом 5:3 (посещаемость составила 13 097 зрителей), вторая игра проходит сегодня.

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