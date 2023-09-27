От биржи труда до СВО: безработных будут отправлять в окопы? 23 дивизии готовы Юлия СоколоваНа фоне обострения общественного внимания к вопросу мобилизации депутат Госдумы Андрей Гурулев выдвинул неожиданное предложение: мобилизовать безработных.
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