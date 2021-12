По следам тайны Древние гиганты, правившие Америкой. Пропавшие скелеты и великое смитсоновское сокрытие Все помнят знаменитую книгу Майкла Кремо и Ричарда Томпсона «Запрещённая археология: неизвестная история человечества» («Forbidden Archeology: The Hidden History of the Human Race»).