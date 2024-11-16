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В США назвали сумму выделенных Конгрессом средств Украине с начала СВО

В США назвали сумму выделенных Конгрессом средств Украине с начала СВО

Общая сумма всех средств, выделенных Конгрессом Соединенных Штатов Америки Украине с момента начала специальной военной операции (СВО), превысила 182 миллиарда долларов, следует из доклада генерального инспектора Пентагона.

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