В США назвали сумму выделенных Конгрессом средств Украине с начала СВО

Общая сумма всех средств, выделенных Конгрессом Соединенных Штатов Америки Украине с момента начала специальной военной операции (СВО), превысила 182 миллиарда долларов, следует из доклада генерального инспектора Пентагона.
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