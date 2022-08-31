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Горбачев ушел, так и не ответив на вопросы

Горбачев ушел, так и не ответив на вопросы

Помню, на разводе командир полка командовал: «Офицеры и прапорщики, сорок шагов вперед шагом марш!» Они выходили, и издалека до нас доносился грозный бас подполковника: «Михал Сергеич Горбачев — это вам не раньше!»Раньше была «гонка на лафетах».

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