Болгарский политик обещал прекратить протесты «соросов», если таковые будут

Лидер болгарской партии «ДПС-Новое начало» Делян Пеевский заверил, что не боится протестов против его предложения расследовать деятельность сети организаций, связанных с фондами Сороса (организация, признанная нежелательной в РФ) в Болгарии.
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