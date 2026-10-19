Глава МИД Ирана - США: Хотите начать новую войну и испытать удачу снова? Глава МИД Ирана прокомментировал заявления американских чиновников о том, что вооружённым силам США предписано готовиться к новой фазе войны против Исламской Республики, в том числе к ударам с применением так называемой «матери всех бомб» – неядерной «площадной» MOAB.