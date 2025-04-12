Иномарки снова могут появиться в продаже в России: когда ждать прогресса по возвращению привычных комфортабельных авто Ольга БезродняяВопрос о возвращении иномарок в Россию стал актуальным за последнее время и многие задаются вопросом, когда ожидать этот прогресс, приостановив желание купить отечественные машины.