Вооруженные силы России в ночь на 20 октября 2026 года нанесли удары беспилотниками по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые использовались в интересах ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Литва отвергла св...
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым