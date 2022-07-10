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Indian Oil: в Шри-Ланке возобновили подачу топлива на заправки

Indian Oil: в Шри-Ланке возобновили подачу топлива на заправки

Нефтекомпания Lanka Indian Oil Company заявила, что возобновляет поставки топлива на свои заправки после двухдневного перерыва из-за массовых антиправительственных протестов.

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