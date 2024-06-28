В Госдуме предложили ввести налог на бездетность🙈 По словам депутата Евгения Фёдорова, если страна хочет повысить демографию, то деньги нужно забрать у бездетных и отдать их семьям с детьми.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Госдуме предложили ввести налог на бездетность🙈 По словам депутата Евгения Фёдорова, если страна хочет повысить демографию, то деньги нужно забрать у бездетных и отдать их семьям с детьми.