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Парагвай принял последнюю контрактную партию «Спутника V»

Парагвай принял последнюю контрактную партию «Спутника V»

Парагвай принял последнюю партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», которые были предусмотрены подписанным ранее соглашением.

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