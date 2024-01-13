"Плохое настроение": мужчина ногой разбил турникет в метро Москвы

Пассажир столичного метро ногой разбил створку турникета на выходе из вестибюль станции "Яхромская". Прокуратура Московского метрополитена поставила на контроль привлечение 28-летнего мужчины к ответственности и возмещение им нанесенного ущерба.
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