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"Плохое настроение": мужчина ногой разбил турникет в метро Москвы

Пассажир столичного метро ногой разбил створку турникета на выходе из вестибюль станции "Яхромская". Прокуратура Московского метрополитена поставила на контроль привлечение 28-летнего мужчины к ответственности и возмещение им нанесенного ущерба.

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