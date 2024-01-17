Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Миронов
    Освобождение Болгарии от 500-летнего османского ига прямо связано с победой России в войне с Турцией в 1877-1878 года...Алёшу Болгария пы...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Правильно, сейчас СВО и потому без суда у первого забора нельзя, можно только при попытке к бегству.«Иди сюда, сука р...
  • Владимир Лосев
    Бог наказал!Стон пронесся по ...

Тайвань и Спецоперация по укреплению китайских яиц...

Тайвань и Спецоперация по укреплению китайских яиц...

Итак, Китай предсказуемо проиграл выборы на Тайване. Удивляться нечему – остров буквально кишит фондами «развития демократии», пресса так же прокачивает американские, извините за выражение, «нарративы» – то есть, свобода, процветание и независимость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх