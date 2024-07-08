Выборы во Франции выиграли левые. Макрону придется с ними считаться

— Меланшон требует, чтобы его альянс управлял страной — “Мы не будем вести переговоров и вступать в коалиции”, — уверяет Меланшон Жан-Люк Меланшон не стал тянуть, а поспешил выступить сразу же после первых данных с избирательных участков на выборах во французский парламент, предсказавших сенсационную победу левому “Народному фронту”.