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Выборы во Франции выиграли левые. Макрону придется с ними считаться

Выборы во Франции выиграли левые. Макрону придется с ними считаться

— Меланшон требует, чтобы его альянс управлял страной — “Мы не будем вести переговоров и вступать в коалиции”, — уверяет Меланшон Жан-Люк Меланшон не стал тянуть, а поспешил выступить сразу же после первых данных с избирательных участков на выборах во французский парламент, предсказавших сенсационную победу левому “Народному фронту”.

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