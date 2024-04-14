В Торопце память погибшего на СВО земляка увековечили на стенах школы

9 апреля в средней школе №2 г. Торопца состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти в честь выпускника школы, ветерана боевых действий Валерия Дмитриевича Никанорова, погибшего в ходе Специальной военной операции.
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