Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Советская «стенка» — мебель с потенциалом! Как встроить её в современную жизнь?

Люди знали их имена: Вега, Слава, Мануэла … эти гостьи из Югославии, Венгрии, Польши и ГДР были самыми желанными во всех домах СССР.

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Комментарии
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Traveller
Ещё одно существо - любитель полок &quot;от икеи&quot;.🤣 Это всё из серии любителей совмещённых санузлов и провонявших кухонным запахом вещей жителей &quot;опен-эйр&quot; (кухня на всю гостинную). 😱
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4 час.
Ингерман Ланская
ради сохранения здоровья и жизни, надо было вксь этот фонящий хлам выкинуть ещё 20 лет назад
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4 час.
Natali Климова
А зачем красить? Уверена, года через 2 все эти зелено-серо-голубые тона также устареют. Мало ли что дизайнерам в голову придет, может начнут красить оранж или Бордо. Мне танцевать под них?
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3 час.

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