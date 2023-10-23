Советская «стенка» — мебель с потенциалом! Как встроить её в современную жизнь?

Ещё одно существо - любитель полок "от икеи".🤣 Это всё из серии любителей совмещённых санузлов и провонявших кухонным запахом вещей жителей "опен-эйр" (кухня на всю гостинную). 😱

ради сохранения здоровья и жизни, надо было вксь этот фонящий хлам выкинуть ещё 20 лет назад

Natali Климова

А зачем красить? Уверена, года через 2 все эти зелено-серо-голубые тона также устареют. Мало ли что дизайнерам в голову придет, может начнут красить оранж или Бордо. Мне танцевать под них?