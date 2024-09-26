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Автоэксперт Константинов объяснил, что не стоит самому чинить в машине

Автоэксперт Константинов объяснил, что не стоит самому чинить в машине

Современные машины стали настолько сложными, что самостоятельно можно провести только техническое обслуживание, например заменить масло, и ряд работ по замене элементов ходовой части, сообщил автоэксперт Павел Константинов в беседе с «Российской газетой».

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