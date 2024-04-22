Нина Дмитриева: «Абсолютная ценность – достоинство человека»

Научный директор академии Кантиана Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта - о наследии немецкого философа Триста лет со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта исполняется сегодня.
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