Происшествия

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Полицейские в Калининграде предотвратили возможную трагедию с малолетним ребенком

Ребенка, стоящего на подоконнике открытого окна второго этажа, заметили во время патрулирования улиц сотрудники ППС ОМВД России по Московскому району Калининграда.

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