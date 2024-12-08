Новогодний стол подорожал: во сколько нижегородцам обойдётся праздник

Традиционный новогодний стол в Нижнем Новгороде подорожал и теперь стоит в среднем 5 310 рублей. Корреспонденты провели анализ цен на популярные праздничные блюда и рассказали, сколько придётся потратить на икру, мандарины и любимый салат оливье.
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