Новогодний стол подорожал: во сколько нижегородцам обойдётся праздник

Традиционный новогодний стол в Нижнем Новгороде подорожал и теперь стоит в среднем 5 310 рублей. Корреспонденты провели анализ цен на популярные праздничные блюда и рассказали, сколько придётся потратить на икру, мандарины и любимый салат оливье.