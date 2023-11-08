Игорь Комаров заявил о заинтересованности регионов в сотрудничестве с КНР

8 ноября на заседании Совета по межрегиональному сотрудичеству в формате «Волга — Янцзы» полномочный представителя президента РФ в ПФО Игорь Комаров заявил о заинтересованности регионов округа в развитии сотрудничества с КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии