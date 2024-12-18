«Мы будем рады приходу российских компаний»: Алиев пригласил инвесторов из РФ в Нагорный Карабах Баку будет рад, если российские компании начнут инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха.
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«Мы будем рады приходу российских компаний»: Алиев пригласил инвесторов из РФ в Нагорный Карабах Баку будет рад, если российские компании начнут инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха.
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