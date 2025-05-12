В трех районах Татарстана оценили ход строительства и ремонта соцобъектов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» В трех районах Татарстана, Агрызском, Апастовском и Зеленодольском, представители партии «Единая Россия» побывали на социальных объектах, которые строят и ремонтируют в рамках народной программы «ЕР».
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