Алаудинов заявил об освобождении 19 населённых пунктов в Курской области

Российские войска освободили от украинских боевиков 19 населённых пунктов в Курской области. Об этом 11 октября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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