Новая методика глубокой чистки лица – галивация. Омоложение, глубокое очищение, или воспаленная кожа

Я люблю разные процедуры. Узнала о том, что есть новая методика чистки лица – галивация. Образно говоря – это методика, при которой поры очищаются максимально глубоко, удаляется все ненужное, и кожа чистая, она начинает самоочищаться, омолаживается, выглядит дорого и ухоженно.