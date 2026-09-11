"Даже мы на такое не пошли". Какую правду о бандеровцах раскрыл ветеран СС?

Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) в день праздника героев во Львове. Архивное фотоВсего за несколько дней в городе Белая Церковь под Киевом было убито 4500 человек.
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