☕️ Добрутр, дорогие! Слууушайте, сегодня не день, а какой-то праздник живота. Итак, начинаем праздновать жизнь сегодня с красивого 🙏🏻 ❤️ День собирания осенних листьев – шуршим в парках, дышим октябрем ❤️ Всемирный день мытья рук – уверены, у вас нет с этим сложностей, ❤️ День импровизатора – прекрасное! Действовать по обстоятельствам, поступать, как велит сердце, и жить на полную катушку Еще сегодня имеет смысл отметить День здоровья груди, День ворчуна + День мопса (мопсы бывают ооочень ворчуны😊), Международный день белой трости и обещанное съедобное – День шаурмы и творожного сыра, День грибов, День курицы по-итальянски, День жаркого с фазаном и лимонного батончика.