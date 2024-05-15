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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» и «Шахтер» предложили 10 млн евро за Кеннеди. «Флуминенсе» требует за форварда не менее 20 млн

«Флуминенсе» отказался продавать 21-летнего форварда, потребовав не менее 20 млн.  Ранее клуб из Рио-де-Жанейро также отказался отпускать бразильца в «Коринтианс».

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