ЗС приняло поправки в Стратегию развития Иркутской области

На сессии Законодательного собрания Иркутской области 16 октября 2024 года депутаты рассмотрели поправки в Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года, а также предложения по дальнейшей доработке документа.
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