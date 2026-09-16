Airbus передал China Eastern Airlines первый самолет с новой ЛОС

Airbus SE передал China Eastern Airlines первый A320neo, собранный на новой линии в Тяньцзине. Это вторая линия в Китае и Азии, открытая в октябре 2025 года, с целью увеличения выпуска до 75 самолетов A320 в месяц.
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